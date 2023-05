Il retroscena: Tameze, a sorpresa c’è una clausola. Offerte dall’estero, ma il Monza spinge

Adrien Tameze ha compiuto 29 anni, questa potrebbe essere la sua ultima stagione con il Verona. Ha in contratto in scadenza tra poco più di un anno, ma l’aspetto più importante è che ha una clausola d’uscita da 3,5 milioni che potrebbe allettare diversi club. La clausola non alta, è stata messa dopo il mercato di gennaio, a seguito di qualche trattativa non andata in porto. Sono arrivate almeno tre proposte ai suoi agenti: due dall’estero (una probabilmente dalla Francia), mentre in Italia sta avanzando il Monza. Il profilo piace molto a Palladino, con possibilità concrete di pagare la clausola. Una soluzione che potrebbe star bene allo stesso Tameze, oggi più che mai impegnato nella volata salvezza con il Verona. Ma se decidesse di restare in Italia, il suo futuro potrebbe davvero essere in Brianza.

Foto: sito Verona