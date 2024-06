Esclusiva: Stengs, la Lazio apre a Isaksen

Calvin Stengs continua a essere un obiettivo concreto della Lazio. Nel pomeriggio il centrocampista offensivo ha rilasciato un’intervista, ribadendo di trovarsi bene in Olanda ma che aprirebbe a un trasferimento. Stengs ha un accordo con la Lazio, adesso deve aspettare che venga perfezionato quello tra i due club. Il Feyenoord vuole Isaksen, vecchio obiettivo, e nelle ultime ore la Lazio ha aperto. Il Feyenoord valuta Stengs 14 milioni, la Lazio – come già anticipato – potrebbe procedere in prestito con obbligo di riscatto. Oppure perfezionare uno scambio con Isaksen che la Lazio valuta 16 milioni e quindi chiederebbe un paio di milioni di conguaglio. Per entrambi i club sarebbe in tal caso una plusvalenza (il Feyenoord ha investito circa 6 milioni per Stengs). Trattativa a oltranza, contano le firme, ma esiste la reciproca volontà. La Lazio nel frattempo è sempre più convinta – come anticipato – di prendere Noslin dal Verona.

Foto: sito Lazio