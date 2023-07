Esclusiva: Lazio, contatti in corso per Sow

La Lazio va oltre Samuele Ricci. In giornata ci sono stati contatti con l’Eintrach Francoforte per Djibril Sow, classe 1997, centrocampista centrale in scadenza di contratto. Un profilo importante, la valutazione di oltre 20 milioni è scesa a 15 proprio perché – almeno fin qui – Sow non ha accettato la proposta di rinnovo. Cresciuto nello Zurigo, Sow ha maturato esperienze con Borussia Monchengladbach e Young Boys prima di andare a Francoforte nell’estate 2019, operazione da 14 milioni. Ora la possibilità di fare una nuova esperienza, i contatti sono in corso e vedremo gli sviluppi.

Foto: Instagram Sow