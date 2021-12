Esclusiva: Silvio Baldini nuovo allenatore del Palermo. I dettagli

Silvio Baldini sarà il nuovo allenatore del Palermo. Una notizia che vi abbiamo anticipato ieri sera, parlando di esonero imminente per Filippi e dell’ex Carrarese come primo – unico – nome per la sostituzione. Poco fa è finito l’incontro, Baldini ha detto sì, entusiasta di tornare a Palermo dove era stato durante l’era Zamparini. In quel caso non era finita bene, malgrado una buona posizione in classifica per via di alcune diatribe tra l’allenatore e il numero uno del club che avevano portato all’esonero. Baldini firmerà un contratto fino a giugno, la sua presentazione probabilmente (stanno per essere definiti i dettagli) avverrà lunedì 27. In questi minuti il club comunicherà l’esonero a Giacomo Filippi, ma era tutto abbastanza chiaro fin da ieri: più che metterlo in discussione, l’idea era quella di sollevarlo dall’incarico. Dopo aver comunicato l’esonero, il Palermo annuncerà il nome del nuovo allenatore. Ma da ieri non è più un segreto: Silvio Baldini, accordo trovato per un ribaltone su una panchina prestigiosa del girone C di Serie C.