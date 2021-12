Esclusiva: Palermo, Filippi verso l’esonero. Domani incontro con Silvio Baldini

Il Palermo non è soddisfatto di Giacomo Filippi e ha ormai deciso per l’esonero. Soltanto un clamoroso colpo di scena potrebbe ribaltare la situazione, in ogni caso l’attuale tecnico non ha più la fiducia del club. La sconfitta di Latina ha fatto precipitare la situazione, il Palermo sa di avere una rosa inferiore soltanto a quella del Bari e non intende scivolare ancora un classifica. La novità è che domani ci sarà un incontro con Silvio Baldini, il tecnico reduce da un lungo ciclo con la Carrarese e che aveva deciso inizialmente di allenare senza chiedere un ingaggio.

Se Baldini accetterà, sarà lui il sostituto di Filippi. E Baldini ha comunque un eccellente ricordo della città, ricordiamo che Maurizio Zamparini lo chiamò nell’estate 2003, proponendogli un grande contratto. Ma non fu un’esperienza tecnicamente indimenticabile, visto che Baldini fu esonerato il successivo gennaio con la squadra terza in classifica e dopo un duro attacco in conferenza dell’allenatore nei riguardi del presidente.

Foto: Logo Palermo