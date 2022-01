Esclusiva: si sblocca anche Touré dal Genoa al Karagumruk. I dettagli

Incontro in serata, si viaggia verso la fumata bianca. Abdoulaye Touré, centrocampista classe 1994 di proprietà del Genoa con contratto in scadenza nel 2025, è ormai a un passo dal Karagumruk. C’è l’accordo per il prestito, un interesse concreto che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, in serata sono stati limati gli ultimi dettagli sulle commissioni. Il club turco ha già preso il difensore Biraschi nel Genoa, ora Touré potrebbe essere a Istanbul tra martedì e mercoledì per le visite.

Foto: Instagram personale