Esclusiva: il Karagumruk su Touré. Trattativa per Biraschi. Ma ora Sheva…

Un mercato fatto su misura per Shevchenko, peccato che l’allenatore non stia dando al Genoa quanto si poteva minimamente immaginare. Un disastro totale. Normale che il Genoa faccia alcune valutazioni nelle prossime ore e non si può escludere un ribaltone. Ricordiamo che il Genoa ha un paio di allenatori sotto contratto (Ballardini e Maran), ma ricordiamo anche che Sheva ha un lungo e oneroso contratto. Intanto, il Genoa ha una trattativa in stato ben avviato con il Karagumruk per il centrocampista Abdoulaye Touré, classe 1994, si lavora sul prestito e c’è la disponibilità del diretto interessato. Piace anche il difensore Davide Biraschi che vuole prima valutare eventuali opportunità in Italia.

FOTO: Twitter Genoa