Esclusiva: Sergi Dominguez, nuovo blitz Lazio per chiudere

13/07/2026 | 22:53:15

La Lazio non molla per Sergi Dominguez. Una traiettoria che vi abbiamo raccontato in esclusiva diverse volte, partendo dal 20 giugno e ricordando ieri la riapertura a sorpresa per il difensore centrale della Dinamo Zagabria malgrado l’arrivo di Doekhi a parametro zero. Possiamo aggiungere che nei prossimi giorni ci sarà un nuovo blitz in Croazia per chiudere l’operazione: la Lazio vuole accontentare la Dinamo (richiesta di circa 15 milioni bonus compresi, con percentuale a favore del Barcellona) e prendere il nome da sempre in cima alla lista.

Foto x dinamo