Esclusiva: Lazio, si riapre la pista Dominguez. E può arrivare un altro centrale

12/07/2026 | 20:30:38

Si riapre la pista Sergi Dominguez per la Lazio, il difensore centrale da sempre in cima alla lista (come raccontato in esclusiva). La notizia a sorpresa delle ultimissime ore è che i contatti con la Dinamo Zagabria sono ripartiti oggi e questa volta il club biancoceleste vuole arrivare fino in fondo. La valutazione è di circa 15 milioni, la novità è che una trattativa che sembrava saltata ora ha margini di manovra. Ma la Lazio vuole prendere due difensori centrali, confermiamo che Diogo Leite non ha ancora firmato con il club arabo, tuttavia il club biancoceleste vuole pensarci bene. E l’irruzione per Doekhi, un altro svincolato come Leite e anche lui ex Union Berlino, può procedere nel migliore dei modi. Al limite per prendere due difensori centrali, di sicuro la Lazio confida di poter sbloccare l’operazione Sergi Dominguez come priorità.

Foto: sito Dinamo Zagabria