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L’indiscrezione: Tottenham, la scelta su Sergi Dominguez. E la Lazio attende

20/06/2026 | 22:55:24

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Il Tottenham ha valutato con attenzione Sergi Dominguez, difensore centrale di talento della Dinamo Zagabria. C’è apprezzamento, ma fin qui il Tottenham ha deciso di non approfondire perché la priorità è quella di prendere un paio di centrocampisti (l’obiettivo numero uno è sempre Sandro Tonali). Tra l’altro per il 2005 la richiesta è di almeno 11-12 milioni più bonus, gli Spurs hanno ufficializzato da poco Senesi a parametro zero e sono concentrati su altre operazioni. La Lazio ha sempre apprezzato Dominguez e ve lo abbiamo raccontato, ma serve un’uscita e la vicenda Gila (prima scelta del Napoli) va sempre monitorata con attenzione.
Foto: sito Dinamo Zagabria