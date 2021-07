Esclusiva: Sepe legato a Radu. Ma il Genoa è pronto a chiudere

Luigi Sepe lascerà il Parma nei prossimi giorni. Vi abbiamo raccontato della concreta possibilità Inter come vice Handanovic, ma soltanto se Radu scioglierà le riserve per il suo trasferimento alla Real Sociedad. Gli spagnoli non aspetteranno a lungo, al massimo per due o tre giorni, se Radu dirà sì allora Sepe si trasferirà in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma occhio alle sorprese perché nelle ultime ore è tornato sotto il Genoa, pronto a chiudere indipendentemente dall’arrivo o meno di Vicario, arrivo non ancora definito. In ogni caso, servono due portieri al Genoa, se consideriamo che Perin è tornato alla Juve e che Paleari andrà a giocare. Quindi, l’Inter per Sepe se Radu accetterà la Real Sociedad, oppure occhio al Genoa che l’ha corteggiato a lungo, come anticipato diverse settimane fa, e che è tornato prepotentemente di moda.

Foto: Twitter Parma