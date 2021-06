Esclusiva: Sepe prima scelta del Genoa per la porta

Luigi Sepe è la prima scelta per la porta del Genoa, ha scavalcato Joronen (che piace a un altro paio di club di Serie A, Venezia compreso), considerato che almeno fin qui non ci sono i margini per un ritorno di Perin, rientrato per fine prestito alla Juve. Sepe ha un contratto lungo con il Parma, ma è scontato che andrà via. Sta valutando anche altre proposte, una dall’estero, ma l’opzione Genoa gli piace e nelle ultime ore ci sono stati contatti che presto potranno essere approfonditi.

FOTO: Twitter Parma