Esclusiva: Lazio, avanza Sepe come vice Provedel

Non ci sono stati sviluppi per Lloris alla Lazio. E indipendentemente dalle ricostruzioni dalla Francia, che sono negative o definitive, dobbiamo registrare un’altra giornata interlocutoria che non depone a favore del buon esito della trattativa. Nelle ultime ore sono in crescita le quotazioni di Luigi Sepe che è in uscita dalla Salernitana, non ci sono accordi ma si sta lavorando. Vedremo se entrerà o meno Fares nell’operazione, ma intanto la Lazio è interessata a Sepe.

Foto: Instagram Luigi Sepe