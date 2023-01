Esclusiva: Sebastiano Esposito, accordo con la Ternana. Ma deve uscire Pettinari

Sebastiano Esposito ha un accordo con la Ternana per il prestito fino a giugno. E c’è il via libera dell’Inter dopo la brevissima esperienza dell’attaccante con l’Anderlecht. Cosa manca adesso? Che si trovi una soluzione gradita a Pettinari, uno specialista che in B ha comunque richieste (piace anche al Perugia). E Sebastiano Esposito aspetta dopo l’accordo con la Ternana.

Foto: Instagram Sebastiano Esposito