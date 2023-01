L’indiscrezione: Strizzolo al Modena apre il giro di attaccanti in B. Coda il nome forte

Il trasferimento di Luca Strizzolo al Modena, anticipato diversi giorni fa, apre il giro di attaccanti in Serie B. E vi abbiamo svelato alcune trame molto interessanti: il Frosinone ha fatto un’offerta molto importante per Forte (e il Pisa ha sondato), a conferma che il Modena non era in pole, il Benevento lo cede soltanto se ha la certezza – come già svelato – di riportare Massimo Coda che era andato via a parametro zero per scegliere il Lecce. Ora Coda non è felice al Genoa e il club rossoblù cerca un attaccante magari con caratteristiche diverse (il sogno è Caprari). La Reggina aveva chiesto informazioni su Coda ma senza approfondire, piace molto La Mantia (nella lista del Pisa), era stato proposto Inglese e bisogna capire il giro degli altri attaccanti, compreso Pettinari a Terni. Il Brescia per ora resiste, malgrado le proposte per Moreo. Melchiorri, dopo Strizzolo, lascerà Perugia: è un nome per chi deve salvarsi, Cosenza compreso, ma il diretto interessato non è convinto. Occhio alla posizione di Sebastiano Esposito che rientra all’Inter dal prestito con l’Anderlecht: l’attaccante era stato sondato dal Lecce, il Benevento ci aveva pensato, adesso in lizza c’è la Ternana. Sinceramente avrebbe meritato e meriterebbe qualcosa in più della Serie B.

Foto: Modena logo