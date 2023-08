Esclusiva: Sassuolo, nuovo scatto per Pedersen. La posizione del Torino

Marcus Pedersen si avvicina in modo concreto al Sassuolo. Nelle ultime ore ci sono stati contatti fitti tra il Feyenoord e il club emiliano per il terzino destro classe 2000. Pedersen ha già detto sì, l’accordo è totale, adesso si sta trovando l’intesa sulla formula, operazione da 7 milioni. Il Torino oggi resta sullo sfondo: Pedersen piace ma la trattativa è legata prima all’uscita di Singo che è un obiettivo del Monaco per 15 milioni, come raccontato giorni fa. E il Sassuolo sta cercando di anticipare, Pedersen è il primo obiettivo per la fascia destra.

Foto: Twitter Pedersen