Esclusiva: Sarri decide, due offerte e il contatto diretto con Giuntoli

19/05/2026 | 19:03:45

Maurizio Sarri si prepara a lasciare la Lazio, anche se ovviamente bisognerà passare attraverso la risoluzione con il club biancoceleste (scadenza attuale 2028). Ci sono due strade da seguire e ve le abbiamo anticipate: il Napoli, per un grande ritorno nell’anno del Centenario, e l’Atalanta. Il Napoli gli ha presentato una proposta biennale da 2,7 milioni a stagione più bonus legati a campionato e Champions. Sarri è tentato, sa che non si possono fare confronti con la sua precedente esperienza all’ombra del Maschio Angioino, il legame con l’ambiente è forte, ma non ha deciso. E sta riflettendo molto perché non vuole sbagliare. Possiamo garantire che non ci sono state strette di mano o cose del genere. In contemporanea l’Atalanta non ha mollato la presa: aveva già cercato Sarri un anno fa, adesso a maggior ragione con l’avvento di Giuntoli e Pompilio, entrambi hanno un eccellente rapporto con il Comandante. L’Atalanta offre di più rispetto al Napoli dal punto di vista economico, potrebbe aggiungere un’opzione al contatto biennale oppure direttamente proporre un triennale. Ci sarebbe da giocare la tanto vituperata Conference League piuttosto che la Champions, con un gruppo da “nuovo ciclo” e con i necessari tempi per far decollare l’idea tattica. Ma l’Atalanta è un intrigo e in giornata c’è stato un contatto diretto Giuntoli-Sarri, il pressing è molto alto. Il Comandante riflette, non trascorrerà troppo tempo.

Foto: sito Lazio