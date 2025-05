Casting Atalanta: ci sono Pioli e Sarri (pressing Lazio altissimo) e altri due candidati

30/05/2025 | 18:40:58

L’Atalanta si congederà presto da Gian Piero Gasperini, destinato alla Roma, e deve prendere un altro allenatore. In risalita le quotazioni di Stefano Pioli, che piace molto a Luca Percassi, ma ricordiamo che l’allenatore emiliano deve prima risolvere con l’Al Nassr che gli garantisce un ingaggio molto alto con benefici fiscali. Teniamo sempre Maurizio Sarri, come già anticipato, anche se la Lazio ha alzato il pressing nelle ultime ore e vuole una risposta nel giro di 48 ore. In lista Atalanta anche Thiago Motta e più defilato Palladino, quest’ultimo fresco di risoluzione con la Fiorentina.