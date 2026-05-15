Il retroscena: Sarri, il futuro e la differenza tra Napoli e Atalanta

15/05/2026 | 15:30:36

Maurizio Sarri approfondirà il suo futuro dopo le ultime due partite di campionato, quindi tra poco più di una settimana. Difficile pensare a una continuità con la Lazio malgrado due anni di contratto, ma è giusto aspettare. Per quanto riguarda il suo futuro ribadiamo quanto anticipato a partire da fine aprile: è un nome concreto per il Napoli, ma prima bisognerà aspettare – com’è giusto che sia – il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte (contratto in scadenza tra poco più di un anno). Quanto all’Atalanta, non siamo sorpresi degli apprezzamenti: ne parlammo in esclusiva quasi un anno fa, era il 27 maggio. Il club di Percassi lo aveva sondato, ma poi decise di andare su Juric mentre Sarri accettò la proposta della Lazio. Ora l’avvento imminente di Giuntoli all’Atalanta e il grande rapporto tra i due lascia pensare a un possibile rilancio, ma il Comandante intende aspettare. Innanzitutto la fine della stagione, ma anche la decisione del Napoli…

Foto: sito Lazio