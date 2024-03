L’indiscrezione: Liverani già sulla graticola. Ma la stagione Salernitana è compromessa

Fabio Liverani ha conquistato un punto in quattro partite. E non si può certo dire che sia lui il responsabile del momentaccio Salernitana nato già la scorsa estate. La posizione di Liverani sarà valutata, non si può escludere un nuovo ribaltone con il ritorno di Pippo Inzaghi oppure un’altra soluzione. Ma sinceramente cambierebbe poco, la stagione della Salernitana è come minimo compromessa.

Foto: sito Salernitana