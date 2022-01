Esclusiva: Salernitana, inviato il contratto a Diego Costa. Dragusin vicino

Walter poteva essere la clamorosa sorpresa della scorsa estate , quando il direttore sportivo avrebbe portato l’attaccante brasiliano a Bologna se non ci fosse stato il veto di Mihajlovic. E come vi abbiamo anticipato circa una settimana fa , ora Sabatini ci sta riprovando. Diego Costa ha almeno cinque offerte, ma sta prendendo seriamente in considerazione la. Al punto che gli è stato mandato il contratto per sei mesi che sarà letto e poi arriverà la risposta definitiva. In situazioni del genere bisogna sempre avere prudenza, ma siamo in una fase calda. Intanto potrebbe arrivare presto il via libera per il difensore Radu, attualmente in prestito alla Samp ma di proprietà della Juve.