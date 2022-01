Esclusiva: Sabatini-Diego Costa, contatti confermati. E sondaggi per Burak Yilmaz

Walter Sabatini cerca un grande nome per l’attacco della Salernitana. Confermiamo i contatti, che sono proseguiti nel pomeriggio, per Diego Costa appena liberatosi dall’Atletico Mineiro. E che Sabatini avrebbe portato a Bologna se non ci fosse stato il veto di Mihajlovic. Diego Costa ha altre proposte, non ha sciolto le riserve, ma l’opzione Salernitana va tenuta in considerazione. Non solo l’attaccante brasiliano perché Sabatini si è informato su Burak Yilmaz, contratto in scadenza, attualmente al Lille, dopo una vita in Turchia (e tanti gol) tra Fenerbahce, Galatasary e Besiktas. Yilmaz ha già sfiorato il trasferimento in Italia, è stato molto vicino prima alla Lazio e poi al Lecce. Ora una nuova possibilità, di sicuro Sabatini sta sondando varie piste compresa quella che porta a un grande specialista.

FOTO: Twitter Liga