Esclusiva: Rugani-Samp, tra poco incontro a Genova

La Samp è in azione da giorni per il prestito di Daniele Rugani. E tra poco ci sarà un incontro a Genova per arrivare alla quadratura del cerchio. Rugani non vorrebbe lasciare la Juve, ma ha capito – dopo un dialogo con Allegri – che il suo spazio sarebbe sempre più ristretto. Anche ieri ci sono stati contatti con il Galatasaray, ma almeno in queste ore la Samp è in vantaggio. Dopo il summit, capiremo meglio. Il club blucerchiato contribuirebbe per il 50 per cento circa dell’ingaggio.

Foto: Twitter Rugani