Esclusiva: Rugani, l’Al Shabab rilancia (oggi call). E paga il cartellino

Daniele Rugani lascerà la Juve in questa sessione di mercato, malgrado il rinnovo di contratto sottoscritto nelle scorse settimane. Vi avevamo parlato dell’irruzione a sorpresa dell’Al Shabab, ci sono novità. Il club arabo (ricordiamo che da quelle parti il mercato apre il 17 luglio) è pronto a rilanciare, migliorando l’offerta di 6 milioni netti a stagione per tre anni. Il direttore sportivo dell’Al Shabab è italiano (Domenico Teti in passato anche a Novara), oggi ci sarà una call per ulteriori approfondimenti. La Juve incasserebbe circa tre milioni per il cartellino, accettando il trasferimento Rugani dovrebbe poi restare almeno due anni in Arabia, andando via prima sarebbe un salasso di tasse. Rugani ci sta pensando seriamente, vedremo gli aggiornamenti nelle prossime ore. Al difensore centrale classe 1994 ha pensato fortemente Farioli, ma al momento non ci sono le condizioni economiche. E comunque nessuno potrebbe competere con l’Al Shabab per ovvi motivi. Sullo sfondo l’Atalanta, presto arriverà una decisione definitiva, ma intanto il pressing arabo non si ferma.

Foto: Instagram Rugani