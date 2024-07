Esclusiva: Rugani-Juve, conferma difficile. Tre strade aperte

Daniele Rugani quasi sicuramente lascerà la Juve, malgrado il contratto recentemente rinnovato fino al 2026 con opzione. Trovano conferme, dunque, le nostre indiscrezioni di diversi giorni fa quando avevamo messo il difensore centrale classe 1994 nella lista dei partenti. Per lui si è mosso anche l’Al-Shabab che offre un contratto da 5-6 milioni a stagione, ricche commissioni e un indennizzo alla Juventus, ma bisogna capire se Rugani avrà intenzione di andare in Arabia. Il difensore centrale piace molto a Farioli che l’ha chiesto per l’Ajax, ci sono stati contatti diretti tra i club ma per ora gli olandesi non contribuiscono per più di un milione all’ingaggio. Occhio in ogni caso alle soluzioni italiane, a partire dal Genoa. Ma una cosa è certa: il recente rinnovo di Rugani non porta alla blindatura, anzi.

Foto: instagram Rugani