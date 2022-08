Esclusiva: Rugani, il Galatasaray spinge. Tre club italiani in attesa. Gli scenari

Daniele Rugani prenderà una decisione importante sul suo futuro nel giro di 36-48 ore. La Juve gli ha chiesto di andare, il Galatasaray offre soldi per il cartellino – come anticipato ieri – e quella sarebbe la soluzione migliore anche per il club bianconero. In attesa ci sono anche Empoli, Samp e Verona che hanno sondato nelle ultime ore. Poi la Juve, che cerca sempre Paredes per il centrocampo ma deve uscire Arthur, deciderà se andare su un esterno offensivo o su un attaccante. E se spingere per Milenkovic che la Fiorentina spera di trattenere. Intanto, serve la decisione di Rugani e non trascorrerà troppo tempo.

Foto: Twitter Rugani