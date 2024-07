Esclusiva: Rugani, anche l’Atalanta ha sondato. Su Ajax e Al Shabab…

Daniele Rugani lascerà la Juventus entro questa sessione di mercato, si tratta di capire la traiettoria giusta. La novità delle ultime ore è che c’è stato un sondaggio dell’Atalanta, il classe 1994 piace per la sua esperienza in vista del ritorno in Champions. L’Ajax ci ha provato e ci sta provando, come anticipato, ma non esiste fin qui l’accordo sulle cifre. Abbiamo conferme totali sull’Al Shabab che offre un triennale da 6 milioni a stagione e chiede una risposta. Rugani sta valutando, deciderà nel giro di 10 giorni considerato che da quelle parti il mercato non è ancora aperto. Sapendo che, se accettasse l’Al Shabab, dovrebbe restarci per almeno un paio di anni: andando via prima, i soldi si dimezzerebbero perché ci sarebbero da pagare tantissime tasse.

Foto: Instagram Rugani