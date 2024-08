Esclusiva: Rugani all’Ajax ora può sbloccarsi

Rugani all’Ajax: una pista anticipata addirittura il 2 luglio quando il club olandese aveva mosso a sorpresa i primi passi. Adesso, dopo il pressing di Farioli, stiamo davvero entrando nel vivo. Nella tarda mattinata sono stati raggiunti gli accordi, operazione in prestito secco a suo tempo concordata. Se nel pomeriggio verranno confermate le cifre relative all’ingaggio, già adesso i documenti sono in fase di preparazione, tra stasera e domani Rugani potrebbe essere ad Amsterdam. Il difensore centrale toscano ha aperto completamente al trasferimento, mancano gli ultimi dettagli per spiccare il volo verso l’Olanda.

Foto: Twitter Rugani