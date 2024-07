Esclusiva: Farioli chiede all’Ajax di insistere per Rugani

L’Ajax non considera incedibile Sutalo, il Bologna si è informato, e continua a mancare da vicino Rugani, una richiesta precisa di Francesco Farioli. All’allenatore il profilo piace molto e a chiesto al suo club di non mollare la presa. C’era una certa distanza relativa all’ingaggio, ma non è escluso che l’Ajax faccia un altro tentativo, a maggior ragione se salutasse Sutalo. La soluzione potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto e la destinazione potrebbe essere di gradimento del difensore centrale che non ha – almeno fin qui – approfondito le proposte pur arrivate dall’Arabia.

Foto: Instagram Rugani