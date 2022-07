Esclusiva: Romagnoli-Lazio, la svolta è di ieri sera (a prescindere da Acerbi)

Alessio Romagnoli alla Lazio: un interesse che parte – come segnalato – dallo scorso settembre. Ma anche la necessità di non mollare questa traiettoria, anche quando tutto sembrava in stand-by. La svolta è quella che vi abbiamo raccontato a sorpresa ieri sera: la Lazio vuole chiudere a prescindere dalla posizione di Acerbi (che è sul mercato). E i contatti sono andati avanti nella tarda mattinata, stanno proseguendo in questi minuti. Romagnoli ha chiesto tempo al Fulham, vuole la Lazio. E ora si lavorerà per andare alla definitiva quadratura, la richiesta di ingaggio era di 3,3 milioni a stagione a fronte di un’offerta di 2,8 milioni più bonus. Lavori in corso.

Foto: Twitter Milan