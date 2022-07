ll retroscena: Romagnoli a prescindere da Acerbi. La Lazio ora ci pensa

La Lazio è molto attiva sul mercato. E una novità degli ultimissimi minuti: il club biancoceleste sta seriamente valutando la possibilità di prendere Alessio Romagnoli a prescindere dalla posizione (in bilico) di Acerbi. Contatti in corso con possibili sviluppi nel giro di 48 ore. Tutto questo perché Romagnoli (che ha una offerta del Fulham da 4 milioni a stagione) non ha intenzione di aspettare ancora. E ora la Lazio (dallo scorso autunno sulle tracce dell’ormai ex Milan) sta pensando di agire, non c’è molto tempo.