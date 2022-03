Esclusiva: Romagnoli-Lazio da settembre, ora nel vivo. Patric e il balletto portiere

La Lazio sta preparando il futuro, il rinnovo di Sarri (concordato mesi fa) passa attraverso il mercato. Aggiornamento su Alessio Romagnoli: lo scorso settembre vi abbiamo svelato l’interesse biancoceleste, un mese fa abbiamo rilanciato, presto ci sarà un incontro tra Tare e l’entourage del difensore in scadenza con il Milan. Pronto un contratto da 3,2-3,3 milioni a stagione più bonus, la Lazio ha il gradimento di Romagnoli, ma deve fare in fretta per evitare inserimenti. E nel frattempo si prepara a perdere Luiz Felipe (sempre Betis in pole) e su Patric dobbiamo tornare a quanto anticipato il 23 gennaio. Il Valencia voleva chiudere quasi due mesi fa, sta rilanciando in queste ore. La Lazio potrebbe proporgli un rinnovo più avanti, ma la proposta del Valencia potrebbe fare la differenza. Sarri apprezza sempre Vecino ed Emerson Palmieri, per la porta ha chiesto Kepa (il suo preferito), ma le vicende del Chelsea e l’ingaggio altissimo impongono prudenza. Ecco perché vanno tenuti in considerazione Sergio Rico e Silvestri. Come profilo giovane piace molto Carnesecchi, ma l’Atalanta chiede tanto.

FOTO: Twitter Milan