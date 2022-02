Esclusiva: Romagnoli, summit e scatto della Lazio. La richiesta

Alessio Romagnoli difficilmente rinnoverà con il Milan. L’incontro di diversi mesi fa (era il 18 novembre) aveva aperto molto più di uno spiraglio per il prolungamento con i rossoneri del contratto in scadenza a giugno, era stato un summit proficuo e costruttivo. Ma non ha avuto un seguito, nel senso che tra domanda e offerta le parti si sono trovate abbastanza lontane. E forse c’è il reciproco desiderio di fare nuove esperienze. Teniamo una porticina aperta per il rinnovo in casa Milan, ma tenendo conto che il grande obiettivo di Maldini è Botman (più Tomori, Kjaer che tornerà, Kalulu e Gabbia) normale pensare che gli spazi siano sempre più ristretti. Occhio agli sviluppi, perché su Romagnoli (27 anni da poco compiuti) c’è forte la Lazio. I contatti con il club di Lotito che vi avevamo raccontato tempo fa (esattamente a settembre) non avevano avuto sviluppi. A quei tempi, storia di cinque mesi fa, vi parlammo di gradimento ma senza approfondire: di sicuro era una traccia, in attesa di un contenuto che non poteva esserci alla conclusione del mercato estivo. Ora la situazione è diversa. E sarebbe un colpo a parametro zero che consentirebbe a Romagnoli di indossare la maglia della sua squadra del cuore, pur essendo cresciuto con la Roma. Ci sono stati contatti diretti e indiretti, probabilmente anche un summit molto blindato. Soprattutto esiste la disponibilità di Romagnoli, una traccia da seguire con estrema attenzione. Non escludiamo altre proposte (soprattutto dall’estero), ma per lui la Lazio avrebbe un fascino particolare. E sull’ingaggio si andrebbe più o meno ad altezza Milinkovic-Savic, circa tre milioni a stagione più bonus. Romagnoli in orbita Lazio a parametro zero, pista che può diventare sempre più calda, tenendo comunque aperta – ripetiamo – una porticina in casa Milan. La Lazio non ha incassato ancora il sì di Luiz Felipe in scadenza, ha Patric nella stessa situazione, aveva cercato Casale del Verona e deve ingaggiate almeno un paio di centrali. Romagnoli la soluzione che evidentemente andrebbe bene a Sarri, stiamo parlando di uno specialista della difesa a quattro. E che appartiene a quella lista di rinforzi (gli altri, nelle intenzioni, sono com’è noto Vecino, Emerson Palmieri e il sogno Kepa per la porta) che darebbero un senso al suo progetto. Tornando a Romagnoli, c’erano stati contatti in passato con la Juve ma che recentemente non hanno avuto un seguito. Con i parametri zero o quasi può succedere qualsiasi cosa, ma per il momento la Lazio ci sta pensando più di tutti.

FOTO: Profilo Instagram Romagnoli