Esclusiva: Ribery-Fiorentina, no stop. Sull’ingaggio…

Circa venti giorni fa il primo accostamento: la Fiorentina su Franck Ribery, nei giorni scorsi l’impulso ulteriore, nelle ultime ore il pressing viola. Nel tentativo di convincere l’asso ex Bayern di accettare la proposta. E il pressing salirà ancora, a Ribery diranno (se non l’hanno già detto) “vieni a Firenze che ti divertirai in un calcio vero”, come conferma anche il balletto social tra lo stesso francese e il suo ex compagno Luca Toni. Alla larga dalle tentazioni che hanno portato Franck a dire no a una proposta da dieci milioni a stagione proveniente da Qatar o Emirati, mentre club russi e tedeschi spingono per convincerlo. La morale sarebbe: un campione dello spessore di Ribery potrebbe passare dal Bayern a club di seconda fascia in Bundesliga. Ecco perché la Fiorentina, pur senza illudersi, ci crede – eccome se ci crede – e ha intensificato i rapporti con l’entourage dell’esterno per un ingaggio che sarebbe di circa 5 milioni a stagione. Con la speranza, viva, di regalarsi un colpo da novanta.

Foto: Twitter ufficiale Bayern