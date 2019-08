Toni ‘chiama’ Ribery alla Fiorentina: “Vieni in Italia?”. E il francese risponde…

Dopo l’addio al Bayern Monaco – ben 12 stagioni vissute in Bundesliga – Franck Ribery è pronto a tornare in pista. Il trentacinquenne francese sembra aver scelto ormai la sua destinazione, come da lui stesso rivelato nel suo ultimo post sui suoi profili social: “Pronto per una nuova sfida. Presto…”. Immediata la risposta di Luca Toni, ex bomber della Viola e soprattutto ex compagno di Ribery ai tempi del Bayern: “Fratello mio, sei un grande giocatore… vieni in Italia?”. Poco dopo la replica ulteriore dell’asso francese, con una manina che fa il segno dell’ok alla domanda di Toni accompagnata da faccine sorridenti e tre cuori. E la Fiorentina continua a sperare sempre più…

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco