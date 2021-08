Esclusiva: Reggina, in chiusura Tumminello. Ma resta viva la pista Di Carmine

La Reggina sta per prendere un altro attaccante: si tratta di Marco Tumminello, classe 1998, in uscita dall’Atalanta. Domani è in programma un vertice tra i due club per chiudere un’operazione già impostata, la trattativa è in stato molto avanzato. Ma non finisce qui perché il club amaranto è sempre all’inseguimento di Samuel Di Carmine, in scadenza con il Verona. All’attaccante è stato proposto un triennale da 500 mila euro a stagione. I prossimi giorni saranno decisivi, la Reggina non ha intenzione di mollare. Nella lista, oggi più defilati, ci sono anche Galabinov e Paloschi.

Foto: Instagram Tumminello