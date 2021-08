Esclusiva: Reggina, a sorpresa avanza Tumminello. In agenda incontro con l’Atalanta

Dopo una lunga trattativa per Di Carmine che fin qui non ha portato a una soluzione, la Reggina sta cercando soluzione alternative. Deve prendere due attaccanti, uno lo ha individuato a sorpresa e si tratta di Marco Tumminello, classe 1998, in uscita dall’Atalanta.

Tumminello ha qualità fuori discussioni ma recentemente la sua carriera è stata condizioni dai troppi infortuni. Nei prossimi giorni è previsto un summit con l’Atalanta e probabilmente si parlerà anche di Cabezas che la Reggina aveva trattato quando stava per prender Zortea poi finiti alla Salernitana. Ma per Cabezas bisogna aspettare.

Foto: Twitter Pescara