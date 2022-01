Esclusiva: Reggina, si avvicina Folorunsho. E stasera arriva Aya

Scatta forte e improvviso della Reggina per Michel Folorunsho, centrocampista in uscita dal Pordenone. Si tratterebbe di un ritorno, Folorunsho ha detto sì, il Pordenone lo ha liberato, nel giro di 24 ore può arrivare il placet del Napoli che è proprietario del cartellino. Intanto, nelle prossime ore (probabilmente già in serata) arriverà a Reggio il difensore Aya, in uscita dalla Salernitana, che si metterà subito a disposizione di Stellone.