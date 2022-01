Esclusiva: Reggina, per la difesa c’è Aya dalla Salernitana

La Reggina cerca un difensore centrale e lo ha individuato in Ramzi Aya, 32 anni il prossimo febbraio, in scadenza di contratto con la Salernitana. La trattativa è in stato molto avanzato, c’è il sì dell’ex Pisa e Catania, al punto che potrebbe essere definita nel giro di 24-48 ore.

Per Pezzella in amaranto è solo questione di tempo: oggi c’è stato un incontro con il Siena che presto darà il via libera (il cartellino è di proprietà della Roma). E proseguono i contatti con il Lanus per gli accordi definitivi relativi all’esterno offensivo Orozco.

