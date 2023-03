Esclusiva: Reggina, proposto il rinnovo al ds Taibi

La Reggina non sta vivendo un momento semplice, reduce com’è da sei sconfitte nelle ultime sette partite (sette nelle ultime nove). La speranza è quella di potersi rialzare nelle prossime partite, è stata rinviata quella di domani a Perugia, in modo da non compromettere la corsa ai playoff. Intanto, ecco la novità, il club amaranto ha proposto il rinnovo al direttore sportivo Massimo Taibi: l’attuale impegno scade nel 2024, ci sono gli accordi per un prolungamento fino al 2025. La Reggina ha apprezzato il lavoro di Taibi, il suo attaccamento alla causa e proprio per questo motivo ha intenzione di rinnovare il contratto.

Foto: Facebook Reggina