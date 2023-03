Perugia-Reggina, in programma domani alle 14, non si giocherà per decisione delle autorità locali dopo il terremoto delle scorse ore. Il “Curi” non è stato ritenuto agibile, poco fa alla Reggina è stata comunicata la decisione che sarà ufficiale tra poco. La Reggina, in ritiro da ieri a Roma, sta raggiungendo Fiumicino per rientrare in Calabria.

Foto: Logo Reggina