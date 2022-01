Esclusiva: Reggina, in chiusura Folorunsho e Kupisz

La Reggina sta chiudendo altre due operazioni. Un paio di giorni fa vi avevamo anticipato la svolta Folorunsho, si tratta di un ritorno, attualmente in prestito dal Napoli al Pordenone. Il club friulano ha liberato il centrocampista, negli ultimissimi minuti è arrivato anche il via libera del club di De Laurentiis. La Reggina prenderà dal Pordenone l’esterno destro Tomasz Kupisz e nelle prossime ore aspetta anche il placet definitivo per Orozco dal Lanus.

Foto: Twitter Reggina