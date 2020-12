Esclusiva: Reggina, contatti anche con Baroni. Gli aggiornamenti

La sconfitta contro il Venezia (la sesta nelle ultime sette partite) porterà quasi sicuramente la Reggina al ribaltone in panchina. Mimmo Toscano difficilmente conserverà il posto, sono già in corso le valutazioni per la successione in panchina. Rispetto all’aggiornamento di poco fa, dobbiamo aggiungere il nome di Marco Baroni che può diventare un candidato autorevole e che quasi sicuramente accetterebbe un contratto fino a giugno con opzione. La Reggina sta valutando proprio in questi minuti, Baroni è la new entry che può sbaragliare una mini lista di candidati: teniamo Stellone ma in queste ore non con le stesse chance di Baroni, esclusa l’ipotesi Nicola (legato, come già spiegato a un contratto con il Genoa fino a giugno e non vuole scendere in B), molto difficile quella che porta ad Andreazzoli per i motivi già elencati, non approfonditi i contatti con Stramaccioni. La Reggina ora ragiona su Baroni e Stellone, assolutamente in quest’ordine visto che l’ex Ascoli sta perdendo quota. Più defilate le candidature di Bucchi e Rastelli.

