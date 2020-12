Esclusiva: Reggina-Toscano quasi ai saluti. Tutti gli scenari

La sconfitta contro il Venezia ha complicato in modo ormai irrimediabile la posizione di Mimmo Toscano in casa Reggina. L’allenatore è in bilico da diverse settimane. Il presidente Gallo, che pensava di vincere il campionato soltanto con i proclami estivi, ha creato un clima di fibrillazione e di nervosismo. Gallo ha affidato i poteri al direttore generale Tempestilli, ex responsabile del settore giovanile, dopo aver alternato un numero quasi imprecisato di dg dal giorno del suo avvento. Ecco gli scenari sul possibile sostituto di Toscano: i sogni di Gallo sono due, Davide Nicola e Aurelio Andreazzoli. Il primo praticamente impossibile perché non intende scendere in B e perché, soprattutto, è legato da un contratto con il Genoa fino al 2021, al punto che potrebbe prendere il posto di Maran se i prossimi risultati non fossero confortanti. Andreazzoli ha fatto richieste importanti con un contratto superiore ai sei mesi, ci vorrebbe uno sforzo economico non indifferente. Vedremo, Ecco perché vanno considerati Roberto Stellone (che accetterebbe fino a giugno con opzione rinnovo in caso di playoff) e Andrea Stramaccioni, quest’ultimo in ottimi rapporti con Tempestilli. Outsider Giuseppe Giannini che la Reggina avrebbe voluto ingaggiare come responsabile del settore giovanile la scorsa estate, ma che ha allenato in Serie B una vita fa. Intanto Toscano è davvero appeso a un filo…

Foto: sito ufficiale Reggina