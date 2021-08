Una storia che vi abbiamo anticipato più di un mese fa, ora finalmente ci siamo: Luca Ranieri lascia la Fiorentina, è in dirittura la trattativa con la Salernitana. Il club campano sta chiudendo per il difensore 22enne Ranieri dopo lo stop nella notte per Merolla dell’Huracan.

Foto: logo Salernitana sito ufficiale