Esclusiva: Ranieri alla Salernitana, dialoghi in corso con la Fiorentina

La Salernitana ha ormai raggiunto gli accordi per Zortea e Ruggeri con l’Atalanta, piace Simy per l’attacco e intanto è tornata su un vecchio obiettivo. In base a quanto abbiamo raccolto da ambienti vicini alla Fiorentina, è in corso il dialogo per Luca Ranieri, difensore di 22 anni che già due sessioni di mercato fa era stato vicino al club granata. Al punto che erano già state fatte le visite mediche, prima che alcune pressioni social avevano mandato a monte il trasferimento. Adesso ci sono possibilità concrete che il matrimonio tra Ranieri e la Salernitana possa consumarsi.

Foto: Sito Salernitana