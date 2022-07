Esclusiva: la Lazio fa rotta su Vicario. Su Reina, Carnesecchi e Sergio Rico…

Svolta per la porta della Lazio. Confermata l’anticipazione di Cadena SER: Pepe Reina ha deciso di risolvere il contratto con la Lazio e di accettare la proposta del Villarreal. Reina aveva comunicato alla Lazio la possibilità di tornare in un club che lo ha visto protagonista addirittura una ventina di anni fa, all’inizio della sua carriera. E nella tarda mattinata ha comunicato l’intenzione di risolvere il contratto che lo lega alla Lazio. E ora? Pochi minuti fa sono partiti i contatti tra il club biancoceleste e l’Empoli per Guglielmo Vicario, l’intenzione è quella di chiudere rapidamente. Ricordiamo che l’Empoli ha riscattato Vicario per circa 10 milioni dal Cagliari. Nei giorni scorsi era stato proposto Sergio Rico, il preferito di Sarri resta Carnesecchi, tuttavia manca l’accordo con l’Atalanta e c’è la necessità di prendere un titolare da subito. Da qui la necessità di trovare un accordo con l’Empoli per Vicario, contatti in corso.

Foto: Twitter Lazio