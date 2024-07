Esclusiva: Pongracic, sempre più Fiorentina! I dettagli

l sorpasso sul Rennes è cosa fatta: la Fiorentina è in pole per Marin Pongracic, il difensore classe 1997 in uscita dal Lecce. Dopo la nostra clamorosa indiscrezione di ieri sera, il club viola si sta avvicinando sempre più al centrale croato in uscita dal Lecce. Il club viola pareggerà l’offerta del Rennes di circa 15 milioni e sta definendo i dettagli con Pongracic che ha espresso assoluto gradimento per la Fiorentina. In queste ore sta per essere perfezionato il trasferimento di Milenkovic al Nottingham Forest, un’altra nostra esclusiva di ieri. Foto: sito Lecce