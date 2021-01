Esclusiva: Pisacane, non solo Lecce. C’è anche lo Spezia

Fabio Pisacane ha un contratto in scadenza con il Cagliari, ha giocato le ultime partite per l’emergenza nella difesa rossoblù, ha un grande rapporto con Giulini ma nei prossimi giorni può andar via.

Il Lecce è in pressing da giorni, come già anticipato, ma la novità di giornata e che è uscito allo scoperto anche lo Spezia, i liguri potrebbero offrire sempre un anno e mezzo di contratto. E per Pisacane, oltre al Lecce, la possibilità di restare in Serie A.

Foto: Sito Cagliari