Giuseppe Pezzella al Parma, operazione in dirittura. Lo scorso 25 giugno vi abbiamo raccontato come il club ducale fosse a caccia di un terzino sinistro e avesse messo al primo posto della lista il classe 1997 dell’Udinese, reduce dal prestito al Genoa. Il Parma aveva mosso passi importanti, ora i gialloblù vedono il traguardo per Pezzella, destinato a diventare un rinforzo alla corte di D’Aversa.

Foto: zimbio